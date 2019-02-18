РИАМО – 18 фев. Арендатора сельхозугодий в городском округе Шаховская привлекли к ответственности за засорение участков, он выплатит штраф в 55 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
В ноябре 2018 года были проведены проверки по исполнению требований ранее выданных предписаний Пенкиным, арендатором пяти земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 235,5 гектара, расположенных в городском округе Шаховская.
За выявленные нарушения управлением в отношении Пенкина были составлены протоколы об административных правонарушениях, повторно выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
«Материалы административных дел переданы в судебный участок №273 по городском округу Шаховская для принятия решения», – уточняется в сообщении.
В конце января 2019 года решениями мирового суда Пенкин привлечен к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на общую сумму 55 тысяч рублей.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии