РИАМО – 18 фев. Арендатора сельхозугодий в городском округе Шаховская привлекли к ответственности за засорение участков, он выплатит штраф в 55 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В ноябре 2018 года были проведены проверки по исполнению требований ранее выданных предписаний Пенкиным, арендатором пяти земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 235,5 гектара, расположенных в городском округе Шаховская.

«В процессе проведения проверки выявлено, что предписания управления в установленный срок не выполнены. Собственником не проведены работы по зачистке пяти земельных участков от зарастания сорной (на площади 48,5 гектара) и древесно-кустарниковой растительностью (на площади 54,7 гектара). Земельные участки не приведены в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства», – отмечается в сообщении.

За выявленные нарушения управлением в отношении Пенкина были составлены протоколы об административных правонарушениях, повторно выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

«Материалы административных дел переданы в судебный участок №273 по городском округу Шаховская для принятия решения», – уточняется в сообщении.

В конце января 2019 года решениями мирового суда Пенкин привлечен к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на общую сумму 55 тысяч рублей.