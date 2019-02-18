РИАМО - 18 фев. Штормовой ветер, который обрушился на Московский регионе в выходные, ослабнет к ночи 19 февраля, однако уже в тот же день порывы ветра в регионе снова будут усиливаться до 15 метров в секунду, а с 21 февраля — до 18 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер ослабнет до 3-8 метров в секунду 19 февраля. В этот день в регионе обойдется без осадков. Ночью будет до минус 12-10 градусов в Москве, в Подмосковье – минус 15-10 градусов. Днем — минус 2 – 0 в столице, и минус 5 – 0 в области. Ветер начнет усиливаться, местами порывы достигнут 15 метров в секунду. 20 февраля атмосферное давление будет падать, порывы ветра составят до 15 метров в секунду. Ночью местами пройдет небольшой снег, в столице – минус 4-2 градуса, в области – минус 6-1. Днем пройдут небольшие осадки, в Москве – плюс 2-4 градуса, в Подмосковье – минус 1 – плюс 4.

«В четверг, 21 февраля, по территории Москвы и Московской области будет перемещаться холодный атмосферный фронт. Будет идти снег. Ветер развернется на северо-западный, его порывы местами будут достигать 13-18 метров в секунду. Ночью еще тепло: минус 3-1 градус в столице и минус 6-1 градус в Подмосковье, но эти же показания термометров сохранятся и днем, к вечеру температура будет понижаться более заметно», — говорится в сообщении.

В последующие дни атмосферное давление вырастет. К утру 22 февраля похолодает до минус 12-7 градусов, а днем будет минус 10-5, пройдет небольшой снег. В День защитника Отечества, 23 февраля, тоже с небольшим снегом, ночью минус 16-11, днем минус 9-4 градуса.