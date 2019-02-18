РИАМО – 18 фев. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Коптево задержали 27-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в ограблении пенсионерки, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от 98-летней женщины. Она сообщила, что в подъезде дома на Коптевском бульваре к ней подошел неизвестный мужчина и похитил ее кошелек, после чего скрылся с места происшествия», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области.

По данному факту дознанием ОМВД России по району Коптево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.