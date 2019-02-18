РИАМО – 18 фев. В текущем году в Москве начнется активное строительство на всех участках Юго-Восточной хорды, кроме того, планируется возвести мост протяженностью 270 метров через Москву-реку в районе Шоссейной улицы, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«На отдельных участках Юго-Восточной хорды мы уже начали работы. До конца I квартала этого года (2019 – ред.) будет готова вся градостроительная документация, и до конца года мы развернем строительство на всех участках трассы», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что Юго-Восточная хорда в настоящее время является одним из важнейших транспортных проектов столицы.

«Протяженность прямого хода этой магистрали составит 36 километров, из которых 18 километров пройдет по эстакадам. Если считать с подъездными дорогами и проездами, то общая протяженность хорды составит около 70 километров», – дополнил Хуснуллин.

Он добавил, что на протяжении трассы также планируется мост протяженностью 270 метров через Москву-реку в районе Шоссейной улицы.

Юго-Восточная хорда станет частью крупномасштабного проекта и фактически замкнет так называемое хордовое транспортное кольцо, состоящее из Южной рокады, а также Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд. Общая протяженность нового хордового кольца составит около 300 километров, а замкнуть его предполагается в 2022-2023 годах.

Протяженность Юго-Восточной хорды на участке от шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД составит 36 километров, из которых 11 приходятся на уже существующую улично-дорожную сеть. Хорда пройдет через десять районов Москвы и пересечет пять магистралей.

Новая магистраль восполнит дефицит поперечных связей в юго-восточном секторе города, территория которого разобщена из-за множества преград естественного и искусственного происхождения.