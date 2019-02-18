РИАМО - 18 фев. Комиссии Московской городской думы по экономической политике и финансам и по науке и промышленности поддержали законопроект о внесении изменений в статью закона «О налоге на имущество организаций», в котором предлагается продлить переходный период налоговой ставки в отношении объектов недвижимости для бизнеса, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

«Изначально городом Москвой был предусмотрен пятилетний постепенный переход к более высоким ставкам налога. Мы начали с небольшой ставки всего 0,9% и сейчас вышли на ставку 1,5%. Начиная с 2019 года, в городе Москве ставки налога на имущество от кадастровой стоимости не были установлены. Предполагалось, что с 2019 года мы выходим на федеральную ставку налога - 2%», — сказала первый заместитель руководителя департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Она добавила, что в конце прошлого года в департамент обратилось бизнес-сообщество с просьбой и дальше предусмотреть переходный период в связи в тем, что эти деньги организации планируют направлять на развитие своего бизнеса, на приведение объектов недвижимости в должное состояние.

«Бизнес-сообщество попросило у города Москвы в данном направлении поддержку. Мы предлагаем продлить переходный период», - уточнила Багреева.

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона города Москвы «О внесении изменения в статью 2 закона города Москвы от 5 ноября 2003 года №64 «О налоге на имущество организаций» направлен на совершенствование налогового законодательства столицы.

Согласно статье 380 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые ставки по налогу на имущество организаций устанавливаются законами субъектов РФ. При этом налоговая ставка в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, не может превышать 2%.

Законом города Москвы «О налоге на имущество организаций» на налоговые периоды 2014-2018 годов были установлены пониженные ставки налога на имущество организаций в отношении указанных объектов недвижимости.

В целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки на организации при исчислении налога на имущество организаций в 2019 году и последующие налоговые периоды законопроектом предлагается определить следующие размеры налоговых ставок в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость: 1,6% - в 2019 году, 1,7% - в 2020 году, 1,8% - в 2021 году, 1,9% - в 2022 году, 2% - в 2023 году и последующие налоговые периоды.