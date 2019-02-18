РИАМО – 18 фев. Пользователи портала mos.ru теперь смогут оплатить без комиссии государственные услуги с помощью карты «Мир», с 18 февраля до конца текущего года дополнительные сборы не будут взиматься при онлайн-оплате услуг в разделе «Личный транспорт» и во вкладке «Образование» раздела «Оплата», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В их числе запись в кружки и секции для детей и взрослых, прохождение профессионального обучения и повышение квалификации, погашение автомобильных штрафов и многое другое. Кроме того, без комиссии можно оплатить с помощью карты «Мир» транспортные и образовательные услуги через приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», – отмечается в материале.

Сотрудник пресс-службы департамента информационных технологий Москвы отметил, что в среднем комиссия за услуги составляет около 1,5 %. Пользователи могут сэкономить эту сумму, если выберут карту «Мир» в качестве основного средства платежа. Это можно сделать в личном кабинете на портале mos.ru или в настройках городских мобильных приложений.

Всего на портале mos.ru доступно более 260 электронных услуг и сервисов. Они упрощают взаимодействие горожан с различными учреждениями, оформление или подачу документов, оплату счетов, помогают получать полезную информацию.

Среди популярных услуг – прием показаний приборов учета воды, поиск и оплата штрафов ГИБДД, получение единого платежного документа и оплата коммунальных услуг, запись к врачу.

В прошлом году чаще всего горожане просматривали электронный дневник и передавали показания счетчиков воды и электричества.