РИАМО – 18 фев. Полицейские по горячим следам задержали двоих подозреваемых в краже денежных средств из магазина в Рузе, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники полиции ОМВД России по Рузскому городскому округу задержали двоих ранее судимых жителей Балашихи 38 и 43 лет, подозреваемых в совершении кражи», – говорится в сообщении.

В продовольственном магазине, расположенном на улице Федеративной, один из злоумышленников отвлекал продавщицу, а второй в этот момент похитил деньги из кассы. После этого злоумышленники покинули торговую точку, сели в поджидавшее их такси и скрылись.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили автомобиль, на котором скрылись подозреваемые. На выезде из города такси было остановлено, а злоумышленники задержаны сотрудниками уголовного розыска.

Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.