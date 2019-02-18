РИАМО – 18 фев. Группа компаний «Рота-Агро» зарегистрировала в Федеральной службе по интеллектуальной собственности исключительное право на использование одноименного товарного знака, говорится в сообщении пресс-службы сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Компания получила свидетельство о регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ по четырем группам международной классификации.

«Это дает нам возможность под брендом «Рота-Агро» производить продукцию животного и растительного происхождения, а также осуществлять денежно-финансовые операции и заниматься менеджментом в сфере бизнеса», – сказала председатель совета директоров ГК «Рота» Алла Налча.

ГК «Рота-Агро» – один из крупнейших агрохолдингов в Московской области.

«В обработке агрохолдинга находится более 10 тысяч гектаров земли, поголовье крупного рогатого скота насчитывает около 6 тысяч голов. Компания входит в число лидеров по производству молока в регионе с производственной мощностью около 70 тысяч литров в сутки. Под брендом «Рота-Агро» сейчас производится более 10 сортов сыра: это камамбер, капретто, три вида бюша, страчателла, буррата, моцарелла, латтерия,«Лефкадийский» и «Лефкадийский резерв», – перечислил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Агрохолдинг работает по принципу «от поля до прилавка». В хозяйстве выращивают корма, ухаживают за животными, доят, отгружают сырье и перерабатывают его.

«Мы контролируем каждый этап производства и отвечаем своим именем за качество нашей продукции. Именно поэтому нам было важно зарегистрировать товарный знак, чтобы наши покупатели, выбирая «Рота-Агро», были уверены в том, что они приобретают натуральные и здоровые продукты питания», – отметила Налча.

Разин добавил, что товарный знак – это защита продукции и деловой репутации. Он дает правообладателю уверенность и безопасное предпринимательство, является нематериальным активом компании, и его стоимость с каждым годом только растет.

«Получив свидетельство о праве собственности, можно требовать возмещения причиненных убытков от незаконных действий компаний, которые используют бренд. К тому же – это реклама, продвижение товара на рынке», – отметил глава областного Минсельхозпрода.