РИАМО - 18 фев. Неизвестный украл кроссовер Mercedes-Benz GLS с неохраняемой парковки на Дмитровском шоссе в Москве, сумма ущерба составила порядка 7 миллионов рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 17 февраля в 18:14 в службу «02» от генерального директора ООО поступило сообщение о краже машины по адресу: Дмитровское шоссе, дом 37 корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 8 до 17 февраля неизвестный с неохраняемой автомобильной парковки совершил кражу автомобиля Mercedes-Benz GLS 350 D, принадлежащего ООО», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 7 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.