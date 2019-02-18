РИАМО – 18 фев. В ближайшие годы в столице планируется построить около 30 пересадок между различными видами общественного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Помимо строительства новых линий метро, железнодорожных веток мы стараемся создать максимальное количество пересадок между различными видами транспорта, создать вариативность перемещения по городу. В ближайшие годы в Москве появится около 30 дополнительных пересадок между различными видами транспорта», – сказал заммэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что за последние семь лет в Москве было создано уже более 60 дополнительных пересадочных узлов между линиями метро, железными дорогами, МЦК, а также остановками наземного городского транспорта.

«Всего у нас в работе 96 транспортно-пересадочных узлов, которые предполагают обустройство пересадочных терминалов и переходов», – уточнил Хуснуллин.

По его словам, программа строительства транспортно-пересадочных узлов в Москве предполагает возведение более 250 таких комплексов, из них около 100 в виде плоскостных перехватывающих парковок и около 150 в виде капитальных комплексов.