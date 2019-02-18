РИАМО – 18 фев. Столица вошла в топ-5 городов для путешествий на 23 февраля, лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, говорится в пресс-службе российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Ранее был обнародован список городов, которые туристы выбирают для путешествий на День защитника Отечества.

«Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Москва и Казань входят в первую пятерку городов, популярных для путешествий и отдыха на праздничные выходные февраля. В городе-герое Москва в День защитника Отечества состоится праздничный салют», – отмечается в сообщении.

По данным Tvil.ru, в Москве на аренду жилья потратят более 3 тысяч рублей в сутки, в Сочи – 3 тысячи рублей, в Ялте – 2,5 тысячи, в Петербурге – 2,6 тысяч и в Казани – 2,5 тысяч рублей.

«Дешевле всего проживание обойдется в Казани, дороже – в Москве», – уточняется в материале.

Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов туристами для проживания с 22 по 24 февраля 2019 года.