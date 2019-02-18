РИАМО – 18 фев. Минстрой РФ хочет внедрить систему раннего бронирования парковочных мест в крупных городах страны, сообщает «Интерфакс».

«В больших городах должны появиться парковки с удобным способом оплаты, с возможностью посмотреть в приложении свободные парковочные места. Мы хотим дойти до того, чтобы была возможность бронировать места на парковке. Эта задача реализуема», – сказал замглавы ведомства Андрей Чибис.

Он дополнил, что в ближайший год система бронирования может появиться в российских городах, и если проект «взлетит», то может быть внедрен в столице.

«Конечно, бронь очень удобна – для любого водителя, особенно для тех, кто едет с ребенком или пожилым человеком и заранее понимает, что приедет к определенному времени, заранее бронируя парковку. Более того, понимая, что свободной парковки нет, часть из нас выберет такси или общественный транспорт», – пояснил Чибис.

Платная парковка появилась в Москве в ноябре 2012 года, сначала она действовала на ряде улиц в центре города. Впоследствии зона платной парковки несколько раз расширялась. С 15 декабря 2018 года на наиболее загруженных улицах в центре столицы повысили тарифы на парковку, максимальный дневной тариф достиг 380 рублей в час.