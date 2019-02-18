РИАМО - 18 фев. Комиссии Московской городской думы по экономической политике и финансам и по науке и промышленности поддержали законопроект о создании в Москве инновационного кластера, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

«На сегодняшний день в Москве сосредоточено большое количество высокотехнологичных компаний малого и среднего бизнеса. Реализация этого уникального проекта позволит раскрыть инновационный потенциал столицы, что будет сопровождаться внедрением новых технологий во всех сферах жизни нашего мегаполиса. Законодательная база, которую мы сейчас создаем, должна стать залогом того, что этот проект будет воплощен в жизнь», - сказал в ходе совместного заседания двух комиссий председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он отметил, что законопроект будет рассмотрен на заседании Мосгордумы 20 февраля.

Как уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, в Москве работают свыше 20 тысяч высокотехнологичных компаний, которые могут стать первыми участниками кластера.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, порядок и условия участия в инновационном кластере, критерии и порядок отбора участников, а также перечень мер поддержи должны быть определены до 26 февраля.

Инновационный кластер Москвы – это проект правительства столицы, направленный на повышение эффективности взаимодействия участников инновационного процесса. Идею создания инновационного кластера озвучил мэр города Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным в апреле 2018 года.

Кластер построен на межотраслевом принципе и объединит всю существующую инновационную инфраструктуру, кадровый и производственный потенциал города в единую систему. Цель инновационного кластера – формирование в Москве благоприятных условий для развития инновационных компаний, производящих высокотехнологичную и экспортно-ориентированную продукцию.

Кластер будет способствовать внедрению нового подхода к административной поддержке бизнеса в городе, налаживанию межотраслевых связей, стимулированию стартапов и коммерциализации научных разработок.