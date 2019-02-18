РИАМО – 18 фев. Бетонная плита упала на ногу девятилетней посетительнице столичного ландшафтного парка «Зарядье», у девочки диагностирован перелом ноги, сообщает ТАСС.

«Инцидент произошел накануне. Из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в полицию поступило сообщение о доставлении девочки 2010 года рождения с диагнозом «закрытый перелом ладьевидной и кубовидной костей справа без смещения и гематома правой стопы», – отмечается в сообщении.

По словам матери ребенка, травма была получена в результате падения ей на ногу бетонной плиты в парке «Зарядье».

«Полиция начала доследственную проверку по факту этого инцидента», – подчеркивается в материале.

В настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных на территории парка.