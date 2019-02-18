© РИАМО
, Николай Корешков
© РИАМО
, Николай Корешков
В гонке, которая состоялась на базе отдыха «Любляна», участвовали представители клубов и лично владельцы собак из Москвы, Подмосковья, Ярославля, Калуги, Воронежа, Волгограда, Тульской области, Орла, Белгорода, Владимирской области и других регионов.
© РИАМО
, Николай Корешков
Принимать участие в такой гонке могут и дети, и взрослые. Возраст участников составлял от 4-х до 56 лет.
© РИАМО
, Николай Корешков
В упряжках по две, четыре и шесть собак были запряжены хаски, маламуты, самоеды и другие породы.
© РИАМО
, Николай Корешков
Взрослым участникам предстояло преодолеть расстояние в 5 километров. Детские страты в собачьих упряжках проходили на дистанции 300 метров.
© РИАМО
, Николай Корешков
Гонка включала соревнования по скиджорингу среди мужчин и женщин и гонки в нартах с разным количеством собак в упряжке.
© РИАМО
, Николай Корешков
На соревнования приглашались как профессиональные спортсмены, так и любители.
© РИАМО
, Николай Корешков
Организаторами спринт-гонки «Зов предков» выступили клуб ездовых собак «Команда Юг», спорткомитет молодежи и управа города Егорьевск.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: гонка на собачьих упряжках «Зов предков» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: гонка на собачьих упряжках «Зов предков» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: гонка на собачьих упряжках «Зов предков» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: гонка на собачьих упряжках «Зов предков» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: гонка на собачьих упряжках «Зов предков» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: гонка на собачьих упряжках «Зов предков» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: гонка на собачьих упряжках «Зов предков» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: гонка на собачьих упряжках «Зов предков» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: гонка на собачьих упряжках «Зов предков» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: гонка на собачьих упряжках «Зов предков» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: гонка на собачьих упряжках «Зов предков» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: гонка на собачьих упряжках «Зов предков» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: гонка на собачьих упряжках «Зов предков» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: гонка на собачьих упряжках «Зов предков» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: гонка на собачьих упряжках «Зов предков» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: гонка на собачьих упряжках «Зов предков» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: гонка на собачьих упряжках «Зов предков» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: гонка на собачьих упряжках «Зов предков» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: гонка на собачьих упряжках «Зов предков» в Подмосковье
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