РИАМО - 18 фев. В Подмосковье за три года на 40% снизилось количество отказов от детей при рождении, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Министерство образования уже третий год реализует проект «Отказов.нет» при поддержке благотворительного фонда профилактики социального сиротства. За это время количество детей, от которых матери отказались при рождении, снизилось более чем на 40% – с 333 в 2017 году до 196 – в 2019 году», – сказала Забралова.

Она дополнила, что в этом году проект ждут перемены.

«Мы уже добились хороших результатов благодаря реализации проекта. Будем продолжать в том же духе. Мы охватим еще 5 площадок: это городские округа Богородский, Егорьевск, Кашира, Щелково и Ленинский район. Кроме того, мы развиваем супервизорские группы, где сотрудники органов опеки и попечительства делятся своими знаниями и навыками с коллегами», – уточнила Забралова.

Она также напомнила, что в Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются свыше 15,7 тысячи детей-сирот. Кроме того, более 8,6 тысячи детей воспитываются в семьях усыновителей.