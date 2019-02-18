РИАМО - 18 фев. В Подмосковье за три года на 40% снизилось количество отказов от детей при рождении, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.
Она дополнила, что в этом году проект ждут перемены.
«Мы уже добились хороших результатов благодаря реализации проекта. Будем продолжать в том же духе. Мы охватим еще 5 площадок: это городские округа Богородский, Егорьевск, Кашира, Щелково и Ленинский район. Кроме того, мы развиваем супервизорские группы, где сотрудники органов опеки и попечительства делятся своими знаниями и навыками с коллегами», – уточнила Забралова.
Она также напомнила, что в Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются свыше 15,7 тысячи детей-сирот. Кроме того, более 8,6 тысячи детей воспитываются в семьях усыновителей.
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