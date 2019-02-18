РИАМО - 18 фев. В подмосковной Коломне 16 февраля обновился температурный рекорд, воздух прогрелся до плюс 5,3 градуса, также новый температурный рекорд был установлен и в Можайске, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Волна тепла, накрывшая большую часть Европейской части страны в эти выходные, привела к обновлению ряда температурных рекордов.

«В Центральном регионе рекорды были обновлены в таких городах как Вязьма, Смоленск, Можайск, Владимир, Коломна, Тула, Рязань, Переславль-Залесский, а также на многих других метеостанциях. Также примечательно, что новые значения на некоторых станциях превышают предыдущие более чем в два раза. Так, например, в Коломне 16 февраля 2002 года была зафиксирована температура плюс 2,5 градуса, а в этот же день в 2019 году температура достигла плюс 5,3 градуса», — говорится в сообщении.

В Москве же сначала 16, а затем 17 февраля стали самыми теплыми днями сначала года. Температура 17 февраля в столице превысила 5 градусов тепла.