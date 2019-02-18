РИАМО – 18 фев. Суд оштрафовал на 200 тысяч рублей подмосковную организацию ООО «Интер Системс Технолоджи» за повторное невыполнение предписания Россельхознадзора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В сентябре 2017 года управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям провело проверку соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении ООО «Интер Системс Технолоджи». Организация является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Наро-Фоминском городском округе, площадью 14,25 гектара.

«В процессе проведения проверки управление Россельхознадзора выявило, что собственник не выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель в результате зарастания участка сорной и древесно-кустарниковой растительностью», – говорится в сообщении.

По итогам проверки в октябре 2017 года ООО «Интер Системс Технолоджи» привлечено управлением Россельхознадзора к административной ответственности по статье «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв». Организацию оштрафовали на 400 тысяч рублей, она также получила предписание об устранении выявленных нарушений.

В октябре 2018 года управлением Россельхознадзора Подмосковья в результате проверки исполнения требований ранее выданного предписания выявлено, что собственником повторно не проведен комплекс агротехнических мероприятий по восстановлению земельного участка сельскохозяйственного назначения.

«За повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренное частью 25 статьи 19.5 КоАП РФ в отношении ООО «Интер Системс Технолоджи» управлением Россельхознадзора составлен протокол по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания»). Материалы административного дела переданы по месту регистрации собственника в судебный участок №184 района Очаково-Матвеевское города Москвы для принятия решения», – отмечается в материале.

В январе текущего года за повторное невыполнение предписания управления Россельхознадзора решением мирового суда ООО «Интер Системс Технолоджи» привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 200 тысяч рублей.

Управлением Россельхознадзора Московской области за 2018 год в области земельного надзора было проведено 933 контрольно-надзорных мероприятия по выполнению ранее выданных предписаний, в ходе которых установлено, что 479 предписаний не выполнено.

Материалы дел по фактам невыполнения предписаний были направлены в суды для принятия решений. Судами собственники и владельцы земельных участков, не приведенных в состояние пригодное для сельскохозяйственного применения, оштрафованы на общую сумму 42,4 миллиона рублей.