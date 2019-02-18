РИАМО - 18 фев. Поздно вечером 17 февраля и в ночь на понедельник в подмосковном Домодедове порывы ветра усиливались до 21 метра в секунду, утром в понедельник были зафиксированы порывы до 19 метров в секунду, в течение дня ветер должен успокоиться, сообщается на сайте «Метеоновости».

Выходные в Московском регионе были очень ветреными, но самые сильные порывы были зафиксированы вечером 17 февраля. Повсеместно ветер усиливался в порывах до 15-18 метров в секунду.

«Во Внукове в течение 10 часов вплоть до ночи понедельника ветер в порывах достигал 20 метров в секунду, в Домодедове самые сильные порывы ветра - до 21 метра в секунду - зафиксированы поздно вечером 17 февраля и в начале минувшей ночи, как раз в моменты стремительного вторжения холодного воздуха вслед за холодным фронтом», - говорится в сообщении.

В понедельник утром в Серпухове, Павловском Посаде, Домодедове порывы ветра усилилвались до 19 метров в секунду. В течение дня зона максимальных градиентов давления будет смещаться все дальше на восток и на юг Центральной России, ветер в Москве и Подмосковье начнет успокаиваться.