РИАМО - 18 фев. Московский городской суд в понедельник признал законным арест Дениса Чуприкова, обвиняемого в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, и оставил его под стражей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«19 февраля в Московском городскогом суде рассмотрена апелляционная жалоба на решение Таганского районного суда от 29 января 2019 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 27 марта 2019 года в отношении Дениса Чуприкова. Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения, жалобу без удовлетворения», - сказал собеседник агентства.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей мужчина снял полотно со стены и унес его. Похитителя задержали в Подмосковье по горячим следам. Похищенную картину обнаружили в строящемся доме в Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Таганский суд Москвы арестовал 31-летнего обвиняемого в краже картины до 27 марта.