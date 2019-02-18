РИАМО - 18 фев. Из-за сильных порывов ветра температура в столице в понедельник будет казаться ниже на 3-5 градусов, чем есть на самом деле, в течение дня также местами сохранится гололедица, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве ожидается небольшой морозец, днем - минус 2-4 градуса, погода при переменной облачности без существенных осадков, северный ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду, поэтому будет складываться ощущение, что на улице на 3-5 градусов холоднее. Но солнце и февральская лазурь будут поднимать настроение», - говорится в сообщении.

На тротуарах и обочинах еще местами сохранится гололедица. Москвичей призвали быть осторожными.