РИАМО – 18 фев. В столице сейчас не стоит на повестке вопрос строительства станций метро на существующих участках линий, в то же время есть планы по устройству дополнительных выходов с уже действующих станций, сообщил главный инженер института Генплана Москвы Михаил Крестмейн.

Он отметил, что опыт создания таких станций у Москвы есть – например, станции «Спартак» или «Беломорская».

«Возможность размещения этих станций была предусмотрена нашими выдающимися предшественниками. Однако подчеркну, что возведение таких комплексов на действующих линиях, даже если их законсервировали ранее, подобно операции на сердце у человека. Наши строители, конечно, могут все, но эта работа сродни подвигу. Поэтому возведение таких дополнительных станций в настоящее время не стоит на повестке», — сказал Крестмейн в интервью «Интерфаксу», опубликованном в понедельник.

Он добавил, что в то же время есть планы по устройству дополнительных выходов с уже действующих станций.

Крестмейн также прокомментировал вопрос о создании еще одного кольца скоростного транспорта.

«Наши предшественники и об этом позаботились. Вы же знаете, что существует Большая Московская окружная железная дорога или, как ее сокращенно называют, БМО. Когда запускалось Московское центральное кольцо, именно туда были переведены основные грузовые потоки. Хотя сегодня на нескольких участках БМО организовано и пассажирское движение», — отметил главный инженер института Генплана Москвы.

Он добавил, что недавно инспектировал работу БМО: где-то дорога идет через дремучие леса, где-то через участки, осваиваемые весьма активно. По мнению Крестмейна, нет смысла по всему кольцу запускать пассажирское движение. Однако после ввода Московских центральных диаметров отдельные отрезки БМО, как считает инженер, уместно будет интегрировать в единую транспортную систему.