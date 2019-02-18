По-весеннему теплые и солнечные выходные в Москве, с температурой до плюс 5 и тающим снегом – заставили было подумать, что пришла весна. Однако радоваться рано, предупреждают синоптики: зима еще вернется, так что придется померзнуть. Каким будет конец зимы в Московском регионе, и когда наконец ждать потепления, читайте в материале РИАМО.

Морозный реванш февраля

Синоптики уверенно говорят: на этой неделе с 18 по 24 февраля зима возьмет реванш за нежданное тепло в середине месяца, которое пришло в Московский регион на минувшей неделе.

Кусочек климатической весны жители Московского региона ощутили на прошлой неделе, когда в Москве и области установилась погода, опережающая свое время: она соответствовала даже не середине, а второй половине марта. Но это вовсе не означает, что весна пришла, и что столь теплая погода сохранится.

«Начало предпоследней недели февраля выдастся холодным. В Москве и области сильно похолодает: в ночь на вторник столбики термометров опустятся до минус 10-15 градусов», –рассказал РИАМО научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его прогнозу, к нам придут холодные воздушные массы с севера и северо-востока, а весь растаявший снег замерзнет. Так что точно стоит утеплиться.

В результате возникнут неблагоприятные условия: гололедица и сильный ветер с порывами до 15 – 18 метров, а местами и до 16 – 21 метра в секунду, отмечает Вильфанд.

Однако в середине недели на смену северным потокам воздуха придут западные – они принесут с собой тепло. Ночью столбики термометров будут опускаться не ниже минус 3-5 градусов, а среда станет самым теплым днем недели: в дневное время воздух прогреется до 2 – 4 градусов со знаком плюс.

«Впрочем, ко Дню защитника отечества 23 февраля погода опять посуровеет и примет мужские черты», – рассказывает Вильфанд.

В пятницу и субботу по ночам температура опустится ниже отметки минус 10 градусов, а днем будет на уровне минус 4-7 градусов. Несмотря на то, что на этой неделе нас ждёт частое чередование тепла и холода, в целом температура ожидается несколько выше средних значений.

Снег на этой неделе ожидается только в четверг и в пятницу, остальные дни – без осадков.

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Когда опять потеплеет?

Как отмечает дежурный синоптик центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, «провалы» холода и неустойчивая погода, которые будут наблюдаться с 18 по 24 февраля, сохранятся и в две последующие недели. По ночам температура будет отпускаться до минус 10 градусов, а местами и ниже.

«Весна к нам лишь заглянула, зима отступила, но не более того. Зима еще вернется», - констатирует Елена Волосюк.

По данным портала Gismeteo, ближайший месяц, действительно, теплом вряд ли обрадует: из 30 дней ясными будут всего два, 23 дня будут с осадками – преимущественно снегом, а температура будет постоянно колебаться между плюсом и минусом.

При этом самым холодным может оказаться последний день зимы 28 февраля с температурой минус 11 градусов днем и минус 16 – ночью.

Тепло вернется в столичный регион лишь через месяц – 18 марта, когда столбики термометров поднимутся до плюс 6 градусов днем, ночью ожидается плюс 3 градуса – почти такая же температура (плюс 5 градусов) была днем в минувшее воскресенье, 17 февраля.

Впрочем, как отмечает ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков, эти данные – лишь один из наиболее вероятных погодных сценариев, рассчитанных на сегодняшний день, а максимально точный прогноз можно сделать лишь на 5 – 7 ближайших дней.

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Зимний месяц март

Что касается настоящего весеннего тепла, когда можно забыть о шапке и снять верхнюю одежду, то в Москву и область оно приходит лишь во второй половине апреля.

«Вообще, в средней полосе России март — это все еще зимний месяц, несмотря на формальную принадлежность к весне. Переход на весенние «рельсы», как правило, происходит лишь в третьей декаде марта», — отмечает Елена Волосюк.

По словам синоптика, согласно климатическим данным — средним многолетним значениям — устойчивый переход температуры через ноль, или климатическая весна в Москве наступает только в последних числах марта.

«Впрочем, даже если весна на радость всем заявится раньше, не стоит забывать: ее ранний приход отнюдь не означает ранний приход лета», – говорит Елена Волосюк.

С тем, что март является фактически зимним месяцем, согласен и Роман Вильфанд. По словам метеоролога, в этом году ранней весны ждать вряд ли стоит.

«Изменчивость, по всей вероятности, будет характерна для всей весны в целом. Дело в том, что исследования последних 10-15 лет показывают: из-за глобального потепления температура повышается медленно, зато увеличивается изменчивость погоды», — отмечает Вильфанд.

То есть, «нормальной» погоды в пределах климатической нормы становится все меньше, а экстремальных явлений, жары, резких похолоданий — больше, пояснил он.