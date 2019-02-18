РИАМО – 18 фев. Подмосковные спортсменки в составе сборной команды России завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на этапе Гран-при по художественной гимнастике, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 16 по 17 февраля текущего года в Москве прошел этап Гран-при по художественной гимнастике. В составе сборной команды России выступали подмосковные спортсменки Александра Солдатова и Екатерина Селезнева.

«Александра Солдатова с результатом 19,7 балла стала первой в упражнениях с булавами. Второе место у россиянки Дины Авериной, третье – у Саломе Пажавы из Грузии. В личном многоборье Александра Солдатова завоевала бронзу, набрав 79,9 балла. Серебро у россиянки Арины Авериной, золото у ее сестры Дины Авериной», – говорится в сообщении.

В упражнениях с мячом Екатерина Селезнева завоевала серебро, уступив лишь Дине Авериной. Третье место у Невианы Владиновой из Болгарии.

«Российские «художницы» по праву считаются лучшими в мире. Пьедесталы крупнейших международных турниров редко обходятся без наших спортсменок, а все олимпийское золото в индивидуальном и групповом многоборье, начиная с игр в Сиднее в 2000 году, стабильно отправляется в Россию» – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что в Подмосковье сильная школа художественной гимнастики, и российские спортсменки стабильно приносят медали в копилку национальной сборной. На этапе Гран-при в Москве у четырехкратной чемпионки мира Александры Солдатовой золото и бронза, у Екатерины Селезневой – серебро.