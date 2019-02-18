РИАМО - 18 фев. Более 1,3 тысячи участников заявили о своем желании приобрести через аукционы 242 нежилых объекта общей площадью порядка 29 тысяч квадратных метров из имущественной казны города в минувшем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Среднее превышение начальной стоимости каждого лота составило более 40%, что на 20 процентных пункта больше аналогичного показателя 2017 года. Итоги торговых сессий минувшего года говорят о росте интереса предпринимателей и частных лиц к покупке городской недвижимости и их уверенности в перспективах развития своего бизнеса. В подтверждении своих слов скажу, что все выставленные на торги объекты общей площадью около 29 тысяч квадратных метров реализованы в полном объеме», – отметил заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов.

Как он подчеркнул, подобная активность инвесторов – результат последовательной работы города над созданием наилучших условий для инвестиций. Не случайно именно Москва много лет подряд является безусловным лидером среди регионов России по объему как отечественных, так и иностранных инвестиций в основной капитал.

Самые активные торги велись за лоты с определенными технико-экономическими показателями, рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Наибольшей популярностью пользовались лоты с определенными характеристиками – первый этаж, отдельный вход, первая линия, площадь до 100 квадратных метров. Средняя итоговая стоимость в ЦАО сложилась в размере 153 тысяч рублей за 1 квадратный метр, в остальных округах – 84,3 тысячи рублей», – добавил Дегтев.

Первое место по количеству участников поделили Северо-Восточный и Северный административные округа – в среднем за один лот в данных локациях боролись по семь участников. Второе место по востребованности делят ЦАО, ЗАО и ЮЗАО – по шесть претендентов на лот. Тройку лидеров замыкает СЗАО – пять претендентов на лот.

Реализованные объекты находятся во всех административных округах города за исключением новой Москвы. Большинство лотов располагаются в ЮЗАО – 50 объектов, в ЦАО – 30, в САО – 26, СВАО – 24, в ЮВАО – 21, ЮАО – 20, СЗАО – 20, ВАО – 19, ЗАО – 17, ЗелАО – 15.

В настоящее время ведется заявочная кампания по 158 объектам продажи свободного назначения.