РИАМО – 18 фев. В Москве участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе намерены построить за три года, общая протяженность трассы составит 35 километров, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе является очень важным и одновременно очень сложным для строительства. В настоящее время мы ведем работу по освобождению территорий под будущую магистраль», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он также отметил, что этот участок хорды планируется построить в течение ближайших трех лет.

«Уже определен подрядчик, который будет вести работы на этой магистрали, им стала компания «Мостотрест», построившая уже не одну дорогу в городе», – добавил Хуснуллин.

Заместитель мэра напомнил, что общая протяженность Северо-Восточной хорды составит 35 километров, она пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы.

Северо-Восточная хорда соединит между собой МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. Открытие Северо-Восточной хорды поможет снизить транспортную нагрузку на Третье транспортное кольцо и МКАД, а также создать прямую связь между севером, востоком и юго-востоком города.