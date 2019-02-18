РИАМО - 18 фев. В Москве и Подмосковье на 19 февраля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили с 09:00 19 февраля на 12 часов из-за сильного ветра.

Такой же уровень погодной опасности объявили в Косторомской, Рязанской, Тульской, Владимирской, тамбовской и Воронежской областях.

Днем 19 февраля в Московском регионе ожидается переменная облачность, без осадков, гололедица. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Ночью ожидается от минус 12 до минус 10 градусов, днем – минус 2 – 0 градусов.