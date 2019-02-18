РИАМО – 18 фев. В 2019 году Сбербанк в Московской области планирует уделить внимание развитию дистанционного обслуживания клиентов и безналичных сервисов, а также продолжит работу по внедрению пилотных инновационных проектов в регионе, сообщил журналистам управляющий Восточным отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк в Московской области Асылхан Сыздыков.

Одно из приоритетных направлений – развитие сети безналичной оплаты услуг и создание безналичного региона.

«Мы развиваем торговый эквайринг. Стараемся сделать так, чтобы вообще не было необходимости снимать деньги. Торговый эквайринг – это те самые терминалы, которые достаточно активно распространяются по стране. Мы гордимся, что в прошлом году миллионная торговая точка в России была зарегистрирована в Балашихе», - сказал Сыздыков.

По его словам, в общей сложности на территории Восточного отделения Сбербанка в Подмосковье находится более 40 тысяч терминалов с эквайрингом. При этом, говоря о безналичной оплате услуг, особое внимание уделяется развитию бесконтактной технологии оплаты.

«Сегодня для оплаты товаров и услуг даже нет необходимости иметь с собой карту. Это новый тренд – оплата часами, телефонами. На востоке Подмосковья мы активно развиваем эти сервисы. Отдельно ведем по данному направлению статистику. Сейчас через наши терминалы 30% платежей происходят бесконтактно. Кроме того, у нас вышла полностью цифровая карта, которая после оформления появляется в Сбербанк Онлайн, ее сразу можно привязать к телефону и оплачивать покупки», - отметил Сыздыков.

Говоря в целом о сервисе Сбербанк Онлайн, управляющий отметил, что приложение обновилось не один раз, что позволило клиентам получать услуги ещё быстрее и удобнее.

«Сейчас достаточно быстро можно провести оплату по QR-коду. Сканируешь код и все реквизиты платежа подгружаются автоматически. Мы провели достаточно серьезную работу со всеми организациями на востоке, которые собирают платежи с населения. Можно сказать, что у нас 80% таких организаций имеют QR-код на платежах. Мы стараемся увеличить это число до 100%», - уточнил Сыздыков.

Асылхан Сыздыков также рассказал об интересном проекте, который стартовал в прошлом году в Орехово-Зуево. Там открылся безналичный офис.

«В безналичном офисе нет кассы. Все операции происходят с карты. Это новый проект, который позволяет сотрудникам банка не отвлекаться на пересчёт ценностей, а больше времени уделять общению с клиентами. На базе офиса была организована школа безналичного мастерства. Мы планируем дальше развивать этот проект и внедрять в различные сферы и отрасли», - отметил Сыздыков.

Еще одно приоритетное направление – развитие финансовой грамотности населения. В 2018 году банк совместно с университетом в Орехово-Зуево запустил проект для юных жителей Подмосковья «Детям о деньгах».

«Суть проекта - обучение финграмотности дошкольников. Это программа не про Сбербанк, а именно про деньги, про обращение с деньгами, про безопасность. Мы пилотировали его на востоке Московской области в ряде детских садов, за год обучили более 600 малышей. Мы, надеемся, что проект перерастет в некий стандарт и дальше уже сможет распространиться», - пояснил Сыздыков.

Говоря о финансовых итогах работы за 2018 год, управляющий отметил, что в целом восток Подмосковья является одним из перспективных регионов. Кредитование юридических лиц выросло по сравнению с 2017 годом на 42%. В строительство жилья было инвестировано более 50 миллиардов рублей. Привлекательная экономическая ситуация позитивно влияет и на потребительский спрос - на 40% выросло количество потребительских кредитов, на 82% количество кредитных карт, количество ипотечных кредитов увеличилось в 1,5 раза.

Управляющий отметил, что банк продолжит активно развивать сервисы для удобства клиентов. По словам Асылхана Сыздыкова в проработке находится ряд интересных проектов, в том числе совместно с несколькими министерствами Подмосковья.