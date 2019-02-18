РИАМО - 18 фев. Из-за отсутствия осадков дороги Москвы очищать от снега не нужно, но на магистралях все равно проводятся работы по уборке, на улицы города вышли более 200 высококлассных пылесосов, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Автомобильные дороги».

«Несмотря на отсутствие осадков, комплекс городского хозяйства города Москвы продолжает работу по уборке кольцевых и вылетных магистралей. Помимо непрекращающейся погрузки и вывоза снега, на проезжих частях города задействовано более 200 единиц вакуумной подметально-уборочной техники ГБУ «Автомобильные дороги», - говорится в сообщении.

Суперсовременные пылесосы используются в мегаполисе независимо от времени года, главное условие - отсутствие осадков и сухая поверхность дороги. По регламенту пылесосить дороги в столице необходимо спустя девять дней без снега и прочих осадков, однако зачастую решение об уборке принимается раньше с учетом климатических условий и состояния дорог.

Вакуумная подметально-уборочная техника оборудована боковыми круглыми щетками, которые позволяют удалять загрязнения, пыль, мелкий мусор. Специальная установка под мощным давлением всасывает грязь с проезжей части и лотковой зоны в резервуар.

Кроме того, работа пылесоса и щеток сопровождается увлажнением поверхности дороги. Техника с соответствующим оборудованием на базе автомобилей КамАЗ проходит вдоль лотковой зоны и осевой разделительной полосы не менее двух раз в день.