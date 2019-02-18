РИАМО – 18 фев. Несколько сообщений об угрозе взрыва поступило по разным каналам экстренных служб в столичные учреждения и объекты, сообщает в понедельник «Интерфакс».

«С 11:00 (18 февраля – ред.) неизвестные сообщили о минировании школы №1228 на юго-востоке Москвы, ТЦ «Крон-парк» и одного из офисных центров на улице Берзарина», – заявил источник агентства, знакомый с ситуацией.

Собеседник дополнил, что не знает, идет ли эвакуация с территорий объектов, в адрес которых поступили угрозы.

С января 2019 года в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о «минировании» административных зданий и социальных объектов - от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.

Похожая ситуация случалась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 - в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.