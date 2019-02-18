РИАМО - 18 фев. Московская команда атлетов по юнифайд-волейболу представит Россию на всемирных летних играх Специальной олимпиады, которая пройдет в Арабских Эмиратах с 8 по 22 марта, говорится в сообщении пресс-службы Специальной олимпиады России.

«В летних всемирных играх Специальной олимпиады примут участие 154 российских спортсмена из 27 регионов. Они покажут свое мастерство в 20 летних видах спорта. Московская команда атлетов Специальной олимпиады России выступит в соревнованиях по волейболу», – отметил президент Специальной олимпиады России Юрий Смирнов.

В преддверии летних всемирных игр столичная команда провела мастер-класс по волейболу для молодых спортсменов. Более 100 человек приняли участие в спортивном празднике, который прошел 16 февраля на базе образовательного комплекса «Юго-Запад». Мероприятие завершилось юнифайд-матчем по волейболу со сборной командой Специальной олимпиады России, которая примет участие во всемирных летних играх в Абу-Даби.

«Спортсмены показывают своим примером, что в спорте все равны и можно добиться высоких результатов вне зависимости от своей уникальности», – подчеркнул Смирнов.

Специальная олимпиада России – это общероссийская общественная благотворительная организация помощи людям с ментальными нарушениями, основная задача которой средствами физической культуры и спорта способствовать адаптации и реабилитации людей с проблемами интеллекта к полноценной жизни общества.

Программа «Молодой атлет» Специальной олимпиады России нацелена на развитие спортивных навыков у детей с ментальными нарушениями. Благодаря спорту дети легче адаптируются и находят себе новых друзей.