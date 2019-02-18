РИАМО – 18 фев. Сотрудники управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям приостановили оформление партии кормовых добавок, поступивших в Московский регион из Латвии, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Седьмого февраля 2019 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на СВХ ООО «Автологистика» (Москва – ред.) приостановлено перемещение партии кормовых добавок для производства кормов продуктивным животным весом 11,425 тонн, поступившей из Латвии», – отмечается в сообщении.

При проведении ветеринарного контроля установлено, что на маркировочных этикетках кормовых добавок не указан номер государственной регистрации, некорректно указана температура хранения и срок хранения.

«Груз задержан до предоставления дополнительной информации и верных маркировочных этикеток от предприятия-производителя», – заключается в сообщении.