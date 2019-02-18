РИАМО - 18 фев. Обвинение предъявлено молодому человеку, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней в подъезде жилого дома на северо-западе Москвы, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Она уточнила, что следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении 24-летнего жителя столицы.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней», - сказала Иванова.

По данным следствия, 15 февраля 2019 года мужчина, находясь в подъезде жилого дома на северо-западе Москвы, совершил в отношении ранее незнакомой несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера, уточнила сотрудник пресс-службы.

Она отметила, что по ходатайству следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.