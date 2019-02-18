РИАМО - 18 фев. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям приостановили оформление партии кормов для кошек и собак, поступившей в Московский регион из Франции, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Седьмого февраля управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на СВХ ОOО «Атэк-Пресьер» (Серпухов - ред.) было приостановлено перемещение партии корма для кошек и собак весом 6,492 тонны, поступившей из Франции», – отмечается в сообщении.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что пункт 4 ветеринарного сертификата («Сертификат выдан на основе следующих до-экспортных сертификатов») не заверен печатью ветеринарной службы Франции (проставлен личный штамп врача-сертификатора).

Груз задержан до предоставления дополнительной информации и верных маркировочных этикеток от предприятия-производителя.