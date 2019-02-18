РИАМО - 18 фев. Во время закрытия участка Сокольнической линии столичной подземки заменят более 3 тысяч деревянных шпал на композитные с большим сроком службы, сообщил журналистам в понедельник первый заместитель начальника Московского метрополитена - начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

Для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с 16 по 24 февраля закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

«Все эти дни Московский метрополитен активно использует для приведения в надлежащее состояние своей инфраструктуры. <> В процессе окна мы меняем порядка 3 тысяч шпал, вместо деревянных ставим новые современные композитные шпалы, срок службы которых достигает 50 лет. Также идет глубокая ревизия систем вентиляции и кондиционирования, мы заменили 7 километров силового кабеля. Окно мы закончим проведением клининговых работ», - сказал Дощатов.

В частности, на станции «Бульвар Рокоссовского» подходит к концу замена перекрестного съезда. В работах участвуют более 150 человек.

«Монтаж нового съезда позволит значительно ускорить оборот подвижного состава на станции и повысит вопросы безопасности движения поездов», - заключил Дощатов.

Как уточняется в материале пресс-службы Московского метрополитена, Московский метрополитен воспользуется временной паузой для обновления инфраструктуры и уборки пассажирской зоны. В работах примут участие около 3 тысяч сотрудников.

На время закрытия станций запущен бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта КМ. Он связывает станции метро «Черкизовская», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская». Автобусы курсируют каждую минуту с остановками у станций. Также на 50% (до пяти минут в часы пик) сокращены интервалы движения трамваев №13, проезд на них бесплатный.

Поезда по «красной» ветке курсируют только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля в 05:30.