РИАМО - 18 фев. Самыми популярными продуктами у гостей ярмарки «Ценопад» в Наро-Фоминске стали мороженная и свежая рыба – суммарные продажи превысили 400 килограммов, консерв, овощей и фруктов - продано более полтонны, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Эти товары, как и многие другие, участвовали в акции «Ценопадный продукт», которая давно стала популярной не только среди покупателей, что закономерно – потребитель экономит до 70% благодаря тому, что товары в рамках акции продаются с минимальной торговой наценкой, но и у предпринимателей. Многие участники ярмарки давно поняли преимущества участия в акции – благодаря низкой цене на свою продукцию, они могут реализовать вдвое, а то и втрое больший объем товара», – заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

По его словам, на «Ценопаде» в Наро-Фоминске было представлено более 20 товаров по специальной цене, среди которых – не только необходимые продукты ежедневного потребления, такие как мясо, колбасные изделия, молочная группа, но и эксклюзивные продукты – Черноморская барабулька, натуральные сладости на агар-агаре, чай, кедровые орехи и так далее.