РИАМО - 18 фев. Почти в 150 автобусах Московской области разместили специальные постеры с QR-кодом, который можно просканировать и получить доступ в бесплатную мобильную библиотеку, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

«Пока библиотека появилась в 10 филиалах «Мострансавто» – Волоколамске, Дмитрове, Долгопрудном, Истре, Можайске, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Подольске, Чехове и Шатуре», – отмечается в сообщении.

Генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов уточнил, что до конца года мобильная библиотека появится во всех филиалах предприятия.

«Кроме того, мы будем добавлять новые книги. Следующее обновление планируется ко Дню Победы. Книжное собрание пополнится произведениями о Великой Отечественной войне. Сегодня в нашей библиотеке, каждый читатель найдет для себя что-то интересное. Онлайн-библиотека – это еще один шаг к созданию максимально комфортной среды для наших пассажиров», – подчеркнул Мурашов.

Чтобы попасть в электронное книжное хранилище, нужно просканировать QR-код на желтом стикере. Это можно сделать с помощью камеры смартфона или любого мобильного устройства, на которых установлено специальное приложение для распознавания QR-кодов.

Сейчас библиотека содержит 100 книг, доступных для скачивания. Это классические произведения отечественных и зарубежных писателей, среди которых – Александр Пушкин, Иван Тургенев, Антон Чехов, Уильям Шекспир, Александр Дюма, Жюль Верн и другие.