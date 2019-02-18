РИАМО – 18 фев. В Московском окружном военном суде в понедельник состоится предварительное слушание по уголовному делу в отношении 12 участников преступного сообщества Аслана Гагиева, фигуранты дела за 10 лет совершили три посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийства и покушения на убийство 41 человека, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Следователями ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу фигурантам дела вменяется совершение тяжких и особо тяжких преступлений, таких как участие в преступном сообществе, бандитизм, убийства и покушения на убийство двух и более лиц общеопасным способом, по найму, сопряженные с бандитизмом и похищением человека, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, похищение и незаконное лишение свободы человека и другие.

«В результате кропотливой работы следствием собрана обширная доказательственная база, подтверждающая наличие составов преступлений в действиях обвиняемых, что и послужило основанием для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что с 2004 по 2014 годы фигуранты уголовного дела совершили три посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийства и покушения на убийство 41 человека, а также похищения и незаконное лишение свободы потерпевших. Преступное сообщество действовало в Москве, Московской области и Республике Северная Осетия – Алания.

«Среди наиболее резонансных преступлений, к которым причастны члены сообщества, возглавляемого Гагиевым: в 2004 году – убийство владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника в Москве; в 2005 году – убийство владельца «Содбизнесбанка» Александра Слесарева, его супруги, дочери и случайной попутчицы в Московской области, убийство председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского в Москве», – отмечается в материале.

Также банда причастна к убийству мэра Владикавказа Виталия Караева, посягательству на жизнь начальника республиканского УБОП МВД Марка Мецаева, убийству вице-премьера Республики Северная Осетия-Алания Казбека Пагиева и его водителя, посягательству на жизнь начальника отдела УУР МВД республики Виталия Чельдиева и убийство его сына Заурбека в 2008 году. Все убийства носили заказной характер.

Сам Аслан Гагиев, являющийся, по данным следствия, лидером и организатором преступного сообщества, вместе со своими защитниками продолжает знакомиться с материалами уголовного дела.

«Долгое время ряд фигурантов скрывался за пределами РФ. Для их экстрадиции и последующего привлечения к ответственности Следственным комитетом проведена масштабная работа», – добавляется на сайте.

Представители СК России подготовили огромный массив документов, свидетельствующих о причастности всех обвиняемых к инкриминируемым им тяжким и особо тяжким преступлениям.

«Представители российского следствия принимали непосредственное участие во встречах с коллегами иностранных компетентных органов и в обсуждении всех деталей, связанных с экстрадицией. Благодаря этой кропотливой работе и эффективному взаимодействию с Генеральной прокуратурой России, а также тесному сотрудничеству с подразделениями Интерпола и правоохранительными органами ряда государств следователям удалось предъявить обвинение лично лицам, доставленным из Республики Черногория, Австрийской Республики и Греческой Республики», – уточняется в материале.

Экстрадиция Гагиева заняла почти 3,5 года – он был задержан в Вене в январе 2015 года, выдан РФ в июне 2018 года.

В настоящее время Следственный комитет продолжает взаимодействовать с иностранными коллегами в вопросах экстрадиции остальных участников преступного сообщества. В том числе инициирована процедура экстрадиции еще одного участника преступного сообщества Георгия Кусова из Бельгии.

На сегодняшний день 25 участников банды уже осуждены к длительным срокам лишения свободы.

«Восемь членов преступного сообщества ликвидированы в результате внутренних конфликтов в связи с неподчинением его руководителю. Еще девять фигурантов находятся в розыске, следствие в отношении них продолжается», – заключается на сайте.