РИАМО – 18 фев. С понедельника на всех рейсах авиакомпании «Победа» пассажиры сами могут выбрать варианты провоза багажа из девяти предложенных, сообщается на сайте авиакомпании.

«Дорогие друзья! С 18 февраля вы можете сами выбрать, какими правилами провоза ручной клади вам пользоваться на рейсах «Победы». Можете продолжить руководствоваться прежними удобными правилами, в которых нет ни ограничения по типу провозимых вещей, ни по количеству мест багажа, ни по весу», – говорится в сообщении.

Прежние правила включают одно условие: все вещи пассажира должны поместиться в установленные производителем самолетов максимальные габариты 36 на 30 на 27 сантиметров. Платного багажа в салон у рейсов «Победы» нет, все место в салоне распределено для ручной клади клиентов.

Также вы можете путешествовать по новым правилам и брать в салон только одно место ручной клади весом до 10 килограммов с габаритами до 36 на 30 на 4 сантиметра и дополнительно сверх этой ручной клади дамскую сумку или портфель, или рюкзак габаритами 36 на 30 на 23 сантиметра; верхнюю одежду; один костюм в портпледе; букет цветов; лекарства и питание для ребенка в полете; детскую люльку при перевозке ребенка.

Кроме того, в список на выбор ест входят используемые костыли, трость; одно место ручной клади весом не более10 килограммов с и габаритами до 36 на 30 на 4 сантиметра; товары из магазинов Duty free габаритами не более 10 на 10 на 5 сантиметров.