РИАМО – 18 фев. Гонка цен на новые автомобили в России началась, впервые психологическую отметку в один миллион рублей пересекли модели, считавшиеся бюджетными: Lada Vesta и Hyundai Solaris, пишет в понедельник газета «Известия».

«С начала 2019 года практически все автопроизводители обновили ценники, объясняя это увеличением ставки НДС с 18% до 20%. В среднем колебание цены не было драматичным и вполне соотносилось с ежегодной индексацией автопроизводителей на 2-3% в связи с инфляцией. Представители большинства крупных автокомпаний еще в конце прошлого года предупредили, что налоговые новации повлияют на рынок, но столь стремительного роста цен никто не предполагал. Оказалось, что неприятная для автолюбителей тенденция только начала набирать оборот», - отмечается в статье.

По данным аналитического агентства «Автостат», в январе компания Subaru повысила цены на все модели в среднем на 50-100 тысяч рублей, машины Datsun выросли в цене на 9-16 тысяч рублей, Cadillac — на 60-300 тысяч рублей, Porsche — на 186-648 тысяч рублей, Hyundai — на 8-65 тысяч рублей, Mitsubishi — на 20-64 тысячи рублей, «АвтоВАЗ» — на 15-25 тысяч рублей, Citroen — на 20-100 тысяч рублей, Peugeot — на 20-80 тысяч рублей, Renault — на 15-38 тысяч рублей, Lifan — на 30 тысяч рублей.

Самые продаваемые модели Ford - Focus и Kuga - подорожали на 35-59 тысяч рублей. Компания Nissan скорректировала в сторону повышения ценник у кроссовера Terrano (на 6-17 тысяч рублей) и спорткара GT-R (на 127 тысяч рублей). Американцы из Chevrolet подняли цены на локализованную в России Niva (на 11-13 тысяч рублей) и импортируемые внедорожники Traverse и Tahoе — на 70 и 120 тысяч рублей соответственно. Пикап Fiat Fullback подорожал на 31-42 тысячи рублей, «каблучок» Doblo Combi - на 34 тысячи рублей. Три из четырех комплектаций кроссовера Jeep Renegade повысились в цене на 15-60 тысяч рублей, а Cherokee в версии Trailhawk подорожал на 15 тысяч рублей.

Кроме того, «АвтоВАЗ» начал продажи седана Lada Vesta Sport со стартовой рекомендованной ценой в 1 009 900 рублей. Впервые в новейшей истории Волжского завода стоимость его машины преодолела этот порог. По данным «Автостата», седан Hyundai Solaris в максимальной комплектации уже стоит 999 тысяч рублей, а с дополнительным оснащением машина потянет на 1,1 миллиона рублей.

В 2018 году производители особо не сдерживали рост цен. В сегменте массовых автомобилей в России за прошлый год было продано 1,52 миллиона (плюс 14%) новых легковых машин, что составляет 91% от общего объема российского рынка. Несмотря на позитивную картину продаж, уже в прошлом году средневзвешенная цена новой массовой легковушки выросла на 10% до 1,19 миллиона рублей, средний чек за премиум автомобиль вырос на 5% до 4,08 миллиона рублей.