РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 фев. В городском округе Щелково прошла ярмарка «Товары регионов России», до 17 февраля включительно там можно было приобрести рыбные деликатесы, сыры, белевскую пастилу и всевозможные сувениры и подарки, сообщил Щелковскому информагентству представитель пресс-службы городского округа Щелково.

Свои товары и продукцию представили торговцы из Башкирии, Северной Осетии-Алании, Мурманска, Камчатки, Алтайского края, Архангельской области, Краснодара, Саратова, Нижнего Новгорода, Чувашии, Тулы и Белева.

«Торговые ряды были расположены на улице Фрунзе в городе Щелково. Продажи начались 11 февраля и длились всю неделю. На ярмарке был представлен большой выбор мясомолочной продукции, в том числе сыры, колбасные изделия, молочные продукты, рыбные деликатесы из Владимира и Мурманска, продукция пчеловодства, белевская пастила, товары для дома, одежда и обувь для всей семьи, кожгалантерея, подарки и многое другое», – уточнил представитель пресс-службы.

По данным агентства, посетителям ярмарки показали шоу «Веселое ремесло», также они смогли поучаствовать в конкурсе «Моя Россия» и розыгрыше призов. Помимо всего прочего, они смоги попробовать представленные продукты питания и получить опыт на мастер-классе по чеканке и гравировке.