РИАМО - 18 фев. Министерство транспорта РФ выпустило приказ, который позволит использовать столичную карту «Тройка» и другие современные методы оплаты при поездке на Московских центральных диаметрах (МЦД), говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Документ позволяет использовать для оплаты проезда на пригородных поездах и, в частности, на Московских центральных диаметрах, городские билеты, а также все современные бесконтактные технологии – оплата банковской картой, гаджетами с технологией NFC, электронными билетами и даже QR-кодом», – отмечается в сообщении.

Это позволит реализовать на Московских центральных диаметрах оплату проезда единой городской картой «Тройка».

Кроме того, приказ устанавливает обязанность пассажира на маршрутах пригородного железнодорожного сообщения валидировать билет вначале и по окончании поездки (транспортная и банковская карта, NFC-устройство и другие). При этом возможность провалидировать билет будет доступна и на остановочных пунктах, не оснащенных турникетами.

Подобная практика удобна для транспортных систем с зональной оплатой проезда, когда фактическая стоимость проезда формируется автоматически в зависимости от дальности поездки.

«Нововведения на метрополитен и МЦК распространяется не будут. В Московском метрополитене и на МЦК не планируется вводить зональные тарифы на проезд. Новая билетная система, которая сейчас разрабатывается, будет предусматривать это решение министерства транспорта РФ», – уточняется в материале.

Как отметил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, для реализации проекта МЦД и решения основной задачи – комфортной интеграции МЦД в существующую городскую транспортную систему, в столице надо было ввести единые технологии оплаты проезда на всех видах транспорта.

«Однако, в связи с тем, что маршруты МЦД пройдут по действующим железнодорожным путям, было необходимо внести изменения в существующие нормативные правовые акты Минтранса России и прописать особенности перевозок пассажиров железнодорожным транспортом по маршрутам следования, имеющим остановочные пункты, позволяющие осуществить пересадку на метрополитен», – дополнил Ликсутов.

Он уточнил, что Москва очень благодарна Минтрансу за своевременное решение этих вопросов, которое поможет реализовать проект в кратчайшие сроки, и сделать его комфортным и востребованным для пассажиров.

Помимо этого, специальные кассы для маломобильных групп граждан появятся на 26 остановочных пунктах МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск.

Московские центральные диаметры (МЦД) – новый вид транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав, фактически, систему наземного метро. Особенность МЦД в том, что диаметры будут проходить Москву насквозь, в то время, как обычные электрички, на данный момент, имеют конечную остановку на вокзалах. Это увеличит комфорт передвижения по столице и создаст множество новых вариантов маршрутов в Москве и области.

Всего планируется запустить пять диаметров. Первые два диаметра: МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск запустят уже в конце 2019 – начале 2020 года. График работы МЦД будет выстроен как в метро – с 05:30 до 01:00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик. По подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

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