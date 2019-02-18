РИАМО - 18 фев. В ночь на 19 февраля на небе взойдет самая большая Луна 2019 года, жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать суперлуние, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

«Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко», - сказала астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

В 2019 году всего два суперлуния. Одно уже произошло 21 января и совпало с полным затмением Луны. Разница между перигеем и полнолунием 21 января составила около 15 часов: 21 января в 08:17 произошло полнолуние и полное затмение Луны, а в 22:59 Луна подошла к Земле на 357 344 километра.

«Главное Суперлуние 2019 года произойдет 19 февраля, потому что в этот день Луна окажется на самом минимальном расстоянии от Земли в 2019 году. 19 февраля в 12:07 по московскому времени Луна подойдет к Земле на 356761 километр, а в 18:54 произойдет полнолуние. Разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше 6 часов», - уточняется в материале.

Луна обращается вокруг Земли по эллиптической орбите, делая один оборот за месяц. Вследствие этого, раз в месяц Луна бывает на своей орбите на минимальном расстоянии от Земли – такое положение астрономы называют перигеем, и на максимальном – такое положение называется апогеем.

Из-за эллиптической орбиты Луны расстояние между Землей и Луной меняется от 356400 километров до 406700 километров. Среднее расстояние от Земли до Луны 380000 километров.

Луна освещается Солнцем и в течение месяца с Земли мы видим, как меняются лунные фазы: новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть.

«В году бывают моменты совпадений когда, например, полная Луна проходит точку перигея или новолуние происходит в момент прохождения Луной апогея. Такие крайние события называют Суперлунием и Минилунием года. В моменты Суперлуния спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея», - поясняется в сообщении.

Итак, в ночь на 19 февраля можно будет наблюдать самую близкую Суперлуну 2019 года. Полная Луна появится после 16 часов и к полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь, до восхода Солнца, Суперлуна будет сиять в созвездии Льва.