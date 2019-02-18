РИАМО – 18 фев. Сотрудники полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий на Букинском шоссе в Лобне задержали 46-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия, злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«В результате личного досмотра полицейскими обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с гладкоствольным карабином. Согласно исследованию изъятое является обрезом гладкоствольного карабина 20 калибра, изготовленным самодельным способом, относится к категории огнестрельного оружия и пригоден для производства выстрела», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

«Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», – заключается в материале.