РИАМО - 18 фев. В национальном парке «Лосиный остров» потерялся мальчик шести лет, через несколько часов он самостоятельно вышел к автозаправке, сообщил РИАМО в понедельник источник в правоохранительных органах.

«Сегодня рано утром на службу обратилась гражданка и сообщила, что в парке «Лосиный остров» во время прогулки потерялся ее шестилетний сын. В 9:37 он самостоятельно вышел к одной из автозаправок», - сказал собеседник агентства.

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице подтвердил данный факт и добавил, что сейчас с ребенком все в порядке, угрозы его жизни и здоровью нет.

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