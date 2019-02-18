РИАМО – 18 фев. Ирландская авиакомпания CityJet возвращает семь судов группе «ВЭБ.РФ», сообщает в понедельник газета «Ведомости».
«Пять из семи имевшихся у CityJet российских самолетов SSJ100 до сих пор находятся в Ирландии, но последний раз они поднимались в воздух в начале января», – отмечается в сообщении.
Кроме того, ирландская авиакомпания CityJet на своем сайте в разделе «Флот» перестала указывать семь самолетов SSJ100.
CityJet работает по модели «мокрого» лизинга: выполняет на своих судах полеты для других авиакомпаний.
«Все семь ее SSJ100 летали по маршрутной сети Brussels Airlines, причем четыре самолета – в ливрее последней», – заключается в материале.
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