РИАМО – 18 фев. Ирландская авиакомпания CityJet возвращает семь судов группе «ВЭБ.РФ», сообщает в понедельник газета «Ведомости».

«Пять из семи имевшихся у CityJet российских самолетов SSJ100 до сих пор находятся в Ирландии, но последний раз они поднимались в воздух в начале января», – отмечается в сообщении.

Кроме того, ирландская авиакомпания CityJet на своем сайте в разделе «Флот» перестала указывать семь самолетов SSJ100.

«Их она получила в лизинг в 2016–2017 годах. Теперь в разделе «Флот» значатся только иностранные региональные реактивные суда: 25 Bombardier CRJ900 и 13 Avro RJ85», – уточняется в статье.

CityJet работает по модели «мокрого» лизинга: выполняет на своих судах полеты для других авиакомпаний.

«Все семь ее SSJ100 летали по маршрутной сети Brussels Airlines, причем четыре самолета – в ливрее последней», – заключается в материале.