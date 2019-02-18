РИАМО – 18 фев. Гастарбайтеры, которые работают в России как самозанятые, обязаны будут платить налог со своего дохода в виде авансового платежа, в МВД уже подготовили соответствующий законопроект, Госдума считает инициативу нужной, но предполагает, что что такой налог будет легко собирать, пишет в понедельник «Коммерсант».

В МВД разработаны поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ», согласно которым иностранцы, работающие как самозанятые, будут обложены «налогом на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа».

«В РФ 530 тысяч иностранцев, имеющих разрешение на временное проживание (выдается на три года), еще 600 тысяч имеют вид на жительство в РФ (выдается на пять лет). Около половины являются самозанятыми. Эти иностранцы используют медицинское и социальное обеспечение, дети посещают детские сады, школы, но в Пенсионный фонд РФ отчисления не осуществляются», – отмечается в сообщении.

Проект поправок к пункту 9 статьи 6 закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» устанавливает для иностранцев обязанность предоставлять в органы миграционной службы «документ, подтверждающий уплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа».

«Обязанность по уплате налога юристы МВД предлагают установить в статье 227.1 Налогового кодекса (НК): с 2015 года она действует по отношению к иностранцам, которым разрешили работать в России по патенту. Прибыв в РФ, гастарбайтер оформляет патент и каждый месяц уплачивает в региональный бюджет фиксированную сумму в виде налога с дохода (не менее 1,2 тысячи рублей)», – уточняется в материале.

В МВД полагают, что на самозанятых, которые по статье 217 НК оказывают услуги «для личных, домашних и (или) иных подобных нужд», должны распространяться те же нормы с авансовыми платежами, которые предусмотрены для работающих по патенту.

«В пояснительной записке авторы ссылаются на то, что «патентная система показала хороший результат»: благодаря ей в 2017 году региональные бюджеты собрали через фиксированные авансовые платежи «более 50 миллиардов рублей, в 2018 году — более 55 миллиардов рублей», – добавляется в статье.

Первый зампред думского комитета по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия») заявляет, что нужно выработать механизм, когда самозанятый или псевдосамозанятый негражданин России будет фиксировать серьезность намерений в виде авансирования тех или иных сборов.

«Часто российские компании приглашают на работу людей, которых официально у себя не оформляют, и, соответственно, не платят с них налоги. А эти работники приезжают с семьями, с детьми и, например, при болезни получают блага, в которых им нельзя отказать, а это затраты бюджета, поэтому нельзя позволять работодателям экономить за счет средств российских граждан, которые наполняют бюджет», – подчеркнул Гутенев.

По его мнению, идея правильная: если иностранец работает на нашей территории, он должен платить налог, как платят россияне, но сомнительно, что на практике самозанятых можно как-то администрировать.