РИАМО - 18 фев. В столице из-за сильного порывистого ветра упали семь деревьев, повреждены два автомобиля, сообщает РИА Новости.

«Кроме того, около дома № 6 по Русаковской улице были перекрыты три полосы движения из-за падения столба со светофором», – сказал представитель экстренных служб столицы.

Он добавил, что в результате происшествий пострадавших нет.

В Москве и Подмосковье накануне дул сильный ветер, порывы которого были около 20 метров в секунду.

В понедельник ветер ослабеет, он будет дуть с порывами до 15 метров в секунду.