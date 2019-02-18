РИАМО - 18 фев. За прошлый год в Московской области зафиксировали снижение смертности от заболеваний пищеварительной системы на 7,9%, регион занимает по данному показателю шестое место в ЦФО, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Согласно данным Росстата, в Московской области за период с января по декабрь 2018 года зафиксировано снижение смертности от заболеваний пищеварительной системы на 7,9%. В указанный период от данных болезней (скончалось – ред.) на 385 человек меньше, чем годом ранее», - сообщил министр здравоохранения региону Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что Подмосковье занимает шестое место в Центральном федеральном округе по данному показателю.

«На результат лечения любого заболевания влияет своевременность его выявления. Чем раньше болезнь будет обнаружена, тем скорее пациент сможет начать лечение. Поэтому я призываю всех жителей Подмосковья внимательнее относиться к своему здоровью, регулярно проходить обследования - в том числе, диспансеризацию», - подчеркнул Матвеев.

Он напомнил, что в минувшем году диспансеризацию прошли более 1,16 миллиона жителей Московской области.