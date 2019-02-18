РИАМО – 18 фев. В Москве ввели в эксплуатацию первый дом первого этапа строительства ЖК «Мир Митино», в доме имеются коммерческие помещения площадью почти 2 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Так, застройщик ЖК «Мир Митино» получил разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №8, запроектированного первым на первом этапе I-ой очереди строительства.

«В ближайшее время застройщик приступит к выдаче ключей гражданам – участникам долевого строительства», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Построенный дом представляет собой здание переменной этажности (11-18-23-25) общей площадью 80830 квадратных метров.

«Число квартир в корпусе составляет 1081, их площадь – около 53 тысяч квадратных метров. Также в доме имеются коммерческие помещения площадью 1957 квадратных метров. Здесь планируется разместить магазины, бытовые службы, предприятия сферы услуг», – перечисляется в материале.

Пятова уточнила, что в скором времени застройщик планирует получить разрешительные документы на ввод в эксплуатацию еще двух корпусов комплекса - №№10 и 10,1.

ЖК «Мир Митино» возводится в районе Митино на участке площадью 58,1 гектара.

«Первая очередь строительства включает 12 корпусов переменной этажности. Общая площадь всего проекта составит 1 миллион квадратных метров, жилья – 676 тысяч квадратных метров. Застройщик квартала – ООО «Рождествено»», – заключается в материале.